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maçı saat kaçta ne zaman hangi kanalda yayınlanacak?

’nde play-off heyecanı bu akşam oynanacak olan maçıyla devam edecek. Serinin 6. Maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Anadolu Efes’i ağırlayacak. Nefes kesen 5 maçlık mücadelelerin ardından 3-2 üstün durumda bulunan Efes, bu akşam kazanmayı başarırsa şampiyonluğunu ilan edecek. Mücadeleye oldukça kısa bir süre kala basketbol severler konuyla ilgili detayları merak ediyorlar. Peki, Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İşte gecenin maçıyla ilgili tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 19.6.2019 14:46
Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı saat kaçta ne zaman hangi kanalda yayınlanacak?

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off finalinde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek. Daha önce 5 müsabaka oynanmış ve serilerde Anadolu Efes 3-2'lik üstünlük sağlamayı başarmıştı. Bu akşam oynanacak mücadele olası bir Anadolu Efes galibiyeti şampiyonu belirleyecek etken olacak. Öte yandan Obradovic'in öğrencilerinde ise mutlak galibiyet parolası var. Sarı lacivertliler bu akşamki müsabakayı kazanarak seriyi uzatma peşindeler. İki basketbol devinin karşılaşması öncesinde basketbol severlerin merak ettiği konulardan biri de müsabakanın hangi kanalda saat kaçta oynanacağı oldu. Peki, Fenerbahçe Beko Anadolu Efes mücadelesi saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İşte yanıtı…

FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Bu akşam oynanacak olan Fenerbahçe Beko Anadolu Efes mücadelesinin saatine, yayın kanalına ve diğer tüm detaylara bu başlık altından ulaşabilirsiniz…

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Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı saat kaçta ne zaman hangi kanalda yayınlanacak?
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