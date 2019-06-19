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: haberinde Avrupa'yı ve Süper Lig'i sallayacak dev takas yolda! İşte detaylar!

Transferin hareketli ekiplerinden olan 'den haberleri gelmeye devam ediyor. UEFA'dan gelebilecek olası ceza durumunu da göz önünde tutarak hamlelerini şekillendirmek isteyen sarı kanaryalar, Avrupa'da birçok oyuncu ile dirsek teması halinde. Kadrosunda hücum pozisyonundaki isimlerin büyük kısmı ile yollarını ayıran Fenerbahçe, golcü arayışında istediği henüz bulamadı. Ortaya atılan son iddia ise, Eljif Elmas ile ilgili olarak öne çıkıyor. Avrupa'daki büyük takımların radarında olan Eljif için konuşulan dev takas iddiası ise ligi sallayacak türden. İşte, son dakika Fenerbahçe haberine ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 19.6.2019 07:28 Güncelleme Tarihi: 19.6.2019 07:28
Son dakika: Fenerbahçe transfer haberinde Avrupa'yı ve Süper Lig'i sallayacak dev takas yolda! İşte detaylar!

Önümüzdeki sezon için iddialı bir takım oluşturmak isteyen , transferdeki hareketli takımlardan birisi. Sportif direktör Damien Comolli ve teknik direktör Ersun Yanal iş birliği ile yabancı transferlerinde hata yapmak istemeyen sarı kanaryalar, UEFA'dan gelebilecek ceza durumunu da göz önünde bulunduruyor. İtalya ve Fransa Ligi'ni radarına alan Fenerbahçe hakkında ortaya atılan son iddia ise İspanya'dan geldi.

FENERBAHÇE LİGİ SALLAYACAK SON DAKİKA TRANSFER HAMLESİ! ELJİF ELMAS İÇİN DEV TAKAS YOLDA

Bu sezon gösterdiği performans ile Avrupa'da büyük takımların dikkatini çeken Eljif Elmas, Fenerbahçe'nin transferdeki en önemli kozlarından birisi durumunda. Atletico Madrid'in ilgi gösterdiği bilinen Elmas için çarpıcı bir takas iddiası ortaya atılırken, gelecek oyuncu için Ersun Yanal'ın da "katkı sağlayabilir" görüşünü bildirdiği bilgisi edinildi.

İşte, Fenerbahçe'den haberleri...

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Son dakika: Fenerbahçe transfer haberinde Avrupa'yı ve Süper Lig'i sallayacak dev takas yolda! İşte detaylar!
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