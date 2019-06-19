Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Kyle Walker 2024'e kadar Manchester City'de

2024'e kadar 'de

İngiltere Premier Lig şampiyonu , İngiliz futbolcu 'ın sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.6.2019 16:36 Güncelleme Tarihi: 19.6.2019 16:37
Kyle Walker 2024'e kadar Manchester City'de

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki sağ bekin, kontratını 2 yıl daha uzatarak kendisini 2024 yazına kadar Manchester City'ye bağlı tutacak sözleşmeyi imzaladığı duyuruldu.

Bu sezon Manchester City formasıyla tüm kulvarlarda 52 maça çıkan Walker, rakip fileleri iki kez havalandırdı.

İngiltere Milli Takımı'nda da forma giyen Walker, 2017'de katıldığı Manchester City'de 2 İngiltere Premier Lig, 1 İngiltere Federasyon Kupası, 2 İngiltere Lig Kupası ve 1 Community Shield şampiyonluğu yaşadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kyle Walker 2024'e kadar Manchester City'de
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN