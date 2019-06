Mehmet Yiğiner: "Transfer yasağını yakında kaldırırız"

Yasak nedeniyle transfer dönemine sessiz giren Ankaragücü'nde Başkan Mehmet Yiğiner, birçok konuyla ilgili olarak İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Transfer yasağı nedeniyle önceliği mevcut kadroyu korumaya verdiklerini söyleyen Yiğiner, "Elimizdeki kadroyu muhafaza etmek istiyoruz. Bunun dışında izlediğimiz futbolcular var, bize önerilen teknik direktörler var. Bunlar için acele etmiyoruz. Özellikle hoca konusunda acele etmiyoruz. Bize katkı sağlayacak bir hocayla anlaşmaya varacağız. Bizim de birçok kulüp gibi transfer yasağımız var. Bunu aşmanın mücadelesini veriyoruz. Baya bir yol aldık. Zaten her sene biz son günlere kalıyoruz. Geçmişten gelen yüklü borçları öderken kendi döneminizi ödeyemiyorsunuz. Ama gidişat şu anda diğer yıllara göre daha iyi durumda. Önümüzde 1-2 aylık daha süre var" ifadelerini kullandı.



"ÖNÜMÜZÜ AÇTIKTAN SONRA, GEREKLİ TEKLİFLERİ YAPACAĞIZ"



Transfer için görüştükleri oyuncular olduğunu ifade eden Mehmet Yiğiner, "Görüştüğümüz futbolcular var, menajerler aracılığıyla görüştüklerimiz var ve bize tavsiye edilenler var. İş biraz daha ciddileştikten sonra, önümüzü biraz daha açtıktan sonra ciddi tekliflerimizi vereceğiz. Tekliflerimizi yapıyoruz şu anda, ilgilendiğimizi söylüyoruz, fiyatlarını alıp bir kenarda tutuyoruz. Bu şekilde teklif yazısı gönderdiğimiz oyuncular da var. Transfer yasağının ne kadara kalkacağına gelirsek, bir futbolcunun mesela 2 milyon TL alacağı vardır ve bir teklif verip '1 milyon TL verelim, kalanını önümüzdeki sene ödeyelim' gibi öneride bulunuyoruz. Ya da 500 bin TL verelim, transfer yasağını kaldırın, kalanını 5-6 ay sonra ödeyelim gibi teklifler götürüyoruz. Şu anda en kısa sürede bu transfer yasağını aşmayı düşünüyoruz. Bu süreç de zaten böyle işler. 'Al bütün alacağını verelim' gibi bir süreç hiçbir zaman olmadı. Ama son noktaya gelirse, ne gerekiyorsa yaparız ve transferi açarız. Ancak şu anda büyük bir sıkıntı görünmüyor" diye konuştu.



"10 GÜN İÇİNDE ANLAŞMAK İSTİYORUZ"



Mustafa Kaplan'ın Ankaragücü'nden ayrılarak Gençlerbirliği ile anlaşmasından sonra yeni teknik direktör arayışlarına girdiklerini ve birçok isimle görüşmede bulunduklarını söyleyen Başkan Mehmet Yiğiner, "İsim vermemiz uygun olmaz. Ben görüştüğümüz hocalara da, menajerlerine de her zaman 'Bize 1 hafta, 10 gün süre verin, değerlendirmemizi yapalım' dedik. Ücret bile konuşmadık. 10 gün içinde içinden seçerek, Ankaragücü'ne katkı sağlayacak bir teknik direktörle anlaşmak istiyoruz" diyerek önümüzdeki günlerde teknik direktör konusunu sonuçlandıracaklarını söyledi.



"TARAFTAR DESTEK VERSİN, GÖRECEKLER Kİ ÇITA DAHA DA YÜKSELECEK"



Süper Lig'e yükselen bir başka Ankara ekibi Gençlerbirliği'ni kutlayan Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, "Gençlerbirliği bizim dost ve kardeş kulübümüz. Onların gelmesi, bizim için avantaj. En azından 1 deplasmana gitmeyeceğiz, evimizde oynamış olacağız. Gençlerbirliği'yle aramızda her zaman tatlı bir rekabet olmuştur. Kavga, gürültü olmaz. Gergin ortamlar yaşayacağımızı düşünmüyorum. Buradan sizin aracılığınızla Gençlerbirliği Yönetimi ve futbolcularını kutluyorum. Lige geldiler, hayırlı uğurlu olsun. Bizim açımızdan da iyi oldu. Ankara Başkent, 2 takımı da çok rahat kaldırır" dedi. Son olarak Ankaragücü taraftarıyla ilgili konuşan Yiğiner, "Biz göreve geldiğimizden bu yana ciddi destek verdiler ve stadı boş bırakmadılar. Takımlarına da her zaman sahip çıktılar. Onlar, bizleri ve Ankaragücü'nü desteklemeye devam etsinler, görecekler ki, çıta daha da yükselecek. Bu da birlik ve beraberlikle olacak bir iş. Bunu da başaracağımızı düşünüyorum. Diğer sezonlara göre bu sezon biraz daha elimiz güçlü diyebilirim" diyerek sözlerini tamamladı.

