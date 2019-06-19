Mustafa Cengiz: 16 ay içinde 3 kupa aldık

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Konya Galatasaraylılar Derneği'nin Dedeman Otel'de düzenlediği şampiyonluk gecesinde, Galatasaray'ın bir ruh, inanış ve birbirini sahiplenen insanlar topluluğu olduğunu söyledi.

Göreve geldiklerinden itibaren taraftar desteğini arkalarında hissettilerini vurgulayan Cengiz, şunları kaydetti:

"Ne mutlu bize ki Galatasaraylıyız. Ne mutlu bize ki Galatasaray'a gönül verdik. Bizler ülkenin birçok şehrinde sizlerin desteğini hissettik. Sizden aldığımız güçle bütün unsurlarla mücadele ettik ve başarılı olduk. 16 ay içinde 3 kupa aldık. İnanıyorum ki 7 Ağustos'ta Ankara'da 4. kupayı da kaldırırız. Müzemizde binlerce kupa var. Beyoğlu'na koyduğumuz ve müzemize sığdıramadığımız 3 bin kupa daha var. 3 bin kupa. Bu kupalara katkı vermiş, bizi bugünlere getirmiş, Ali Sami Yen'den bu yana bütün yönetim ve taraftarlara teşekkür ederiz."

Otelde sergilenen şampiyonluk kupası ve Türkiye Kupası'na taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Sarı-kırmızılılar taraftarlar kupayla fotoğraf çektirip, özçekim yaptı.