Adem Büyük - Galatasaray transferinin detayları ortaya çıktı! Transferin yapılma sebebi...

Galatasaray'ın Adem Büyük'le anlaştığı haberleri gündeme bomba gibi düştü. Son olarak Yeni Malatyaspor forması giyen ve bonservisi elinde olan 32 yaşındaki Adem Büyük'ün Galatasaray'a transfer olduğu iddialarının ardından transfere dair detaylar da ortaya çıkmaya başladı. İşte Adem Büyük - Galatasaray haberlerinin perde arkası...
Giriş Tarihi: 21.6.2019 08:20Güncelleme Tarihi: 21.6.2019 08:24
Galatasaray'da sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-kırmızılılar yurt içi ve yurt dışında birçok isimle temas halinde iken tecrübeli oyuncu Adem Büyük ile büyük ölçüde anlaştı.