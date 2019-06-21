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- transferinin detayları ortaya çıktı! Transferin yapılma sebebi...

'ın 'le anlaştığı haberleri gündeme bomba gibi düştü. Son olarak Yeni Malatyaspor forması giyen ve bonservisi elinde olan 32 yaşındaki Adem Büyük'ün Galatasaray'a olduğu iddialarının ardından transfere dair detaylar da ortaya çıkmaya başladı. İşte Adem Büyük - Galatasaray haberlerinin perde arkası...

Giriş Tarihi: 21.6.2019 08:20 Güncelleme Tarihi: 21.6.2019 08:24
Adem Büyük - Galatasaray transferinin detayları ortaya çıktı! Transferin yapılma sebebi...

'da sürpriz bir gelişmesi yaşandı. Sarı-kırmızılılar yurt içi ve yurt dışında birçok isimle temas halinde iken tecrübeli oyuncu ile büyük ölçüde anlaştı.

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Adem Büyük - Galatasaray transferinin detayları ortaya çıktı! Transferin yapılma sebebi...
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