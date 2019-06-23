Galatasaray için Fabian Delph iddiası

İngiliz medyası Manchester City'nin göndermeye sıcak baktığı Fabian Delph ile Galatasaray'ın ilgilendiğini iddia etti. A.Madrid'in yıldızı Rodri'yi almaya çalışan İngiliz devi, bu transferi bitirirse Delph ile yollarını ayırmayı düşünüyor. EURO 2020'de İngiltere Milli Takımı kadrosunda yer almak isteyen Fabian Delph'in de daha fazla şans bulacağı bir takıma gitmek istediği belirtildi. Daily Mail'deki habere göre; 29 yaşındaki orta saha oyuncusuna ilgi duyan G.Saray, Delph'i renklerine bağlayabilir. Geçen sezon 20 maçta forma giyen futbolcu, orta sahanın yanı sıra sol bek ve sol açıkta da görev yapabiliyor.

Hagi yeniden doğuyor

Avrupa? U-21 Şampiyonası'nda Hagi rüzgârı esiyor. Efsane Gheorghe Hagi'nin oğlu İanis Hagi, Romanya'nın Hırvatistan'ı 4-1, İngiltere'yi 4-2 yendiği maçlarda birer gol attı. Romanya Futbol Federasyonu'nun eski başkanı Dumitru Dragomir, "Değerini 15 milyon Euro olarak görüyorum. Türkiye'den 8 milyon Euro teklifte bulunan var'' dedi. "Hagi ismi futbol dünyasına geri döndü. Oğlumla gurur duyuyorum" diyen Gheorghe Hagi ise oğlunun adının anıldığı Galatasaray'dan kimsenin kendisini aramadığını söyledi.

Mustafa Kapı'ya İtalya daveti

Yeni sezon için 3-4 Temmuz'da Florya'da toplanacak Galatasaray, hazırlık kampı için İtalya'nın yolunu tutacak. Fatih Terim bu kampa altyapıdan gençleri de götürecek. Geleceğin yıldızı olarak gösterilen 2002 doğumlu Mustafa Kapı da A Takım'la birlikte çalışacak. Ozan Kabak'ı parlatan Terim, Mustafa Kapı'dan da çok ümitli.

Okazaki'ye hayır

Leicester City ile sözleşmesi sona eren Japon forvet Shinji Okazaki, menajerler tarafından sarı-kırmızılı kulübe önerildi. Nagatomo'dan memnun olan G.Saray, bonservisi elinde olmasına rağmen Okazaki'ye soğuk bakıyor. Japon forvet, geçen sezon 21 lig maçında oynadı.