Sinan Vardar'dan SABAH'a çarpıcı açıklamalar: Beşiktaş'ın Şenol Güneş'i kaybetmemesi lazımdı

Beşiktaş camiasının önemli isimlerinden eski yönetici Sinan Vardar, Türk futboluyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Vardar'ın açıklamaları: "Yönetimler borçlardan sorumlu olmalı. Trabzon bunu tüzüğüne koydu. Futbolun içinde çarpık ilişkiler var. Hepsi için söylemiyorum ama işin içine para girince bazı menajerlerle yöneticiler arasında menfaat ilişkileri oldu. Menajerler kasetleri getiriyor, çarpık bir yöneticiyse paraları çarçur ediyor. Buna son verilmeli. Futbolun yapılandırmasını yapmalıyız, önce buradan başlamalıyız.

Vergilerini futbolcular ödesin

Yanlış yönetimlerden kulüpler aşırı şekilde borçlandı. Futbolcu transferleri başta birçok faktörden dolayı böyle. Hiçbir şekilde revize edilmedi. Futbolu bilen dürüst insanlar ve futbol ekonomistleri gelmeli, böyle bir sisteme ihtiyaç var. Doğru yönetilen kulüpler sezon boyu oyuncu izliyor, transfer sezonu gelmeden girişimlerini sonuçlandırıyor. Bizde temmuz geldi bir tane transfer yok çünkü sezon bitene kadar başka işlerle uğraşıldı. Futbolcuların %15 vergisini kulüpler neden ödüyor? Kendileri ödesin. Çok yüksek maaşlar veriliyor, bu yüzden Türkiye'ye geliyorlar ya da Arap kulüplerine gidiyorlar. F.Bahçe 3.5 milyar borç açıklıyor, faiz giderleri gelirlerine eşit. Beşiktaş'ın 3 milyara yakın borcu var, geliri 600 milyon TL. Nasıl düzelecek? Kulüplerde geriye dönük 20 sene incelensin, bu isimler sokağa çıkamaz."

Şenol Güneş iki sezon üst üste takımı şampiyon yaptı, dengeler ondan sonra bozuldu. Yanlış transferler kulübün ekonomisine zarar verdi

ŞENOL Güneş benim 30 yıllık yakın arkadaşım, oğlum Mete'nin de Beşiktaş'a gelişinde büyük payı vardı. Beşiktaş'ın Şenol Güneş'i kaybetmemesi lazımdı. Güneş, iki kez şampiyon yaptı, dengeler ondan sonra bozuldu. Ahmet Nur Çebi futboldan, Mete de A takımdan sorumluydu, çok güzel bir ekip vardı. Sonrasında maalesef Fikret Orman "Futbolu kendime bağlıyorum" dedi. Ardından Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve Umut Güner orada etkin oldu. Ondan sonraki transferlerin büyük bölümü Beşiktaş'ın ekonomisine zarar verdi ve iki sezonda da şampiyonluk gelmedi. Şenol Güneş gitti artık ama keşke gitmeseydi. Güneş sonrası Avcı doğru adres.

UEFA'dan önce TFF denetlemeli

UEFA'DAN önce TFF, kulüpleri denetlemeli, onlara bırakmamalıyız. 3. Lig ekibinin 30 milyon TL borcu olur mu, bu nasıl iş? Koca kulüpler kapandı gitti yazık, günah! Bıçak kemiğe dayandı artık. Bu kulüplere diyeceksin ki "Transfer yasak, git altyapınla oyna," Ne diyebilirler? Cumhurbaşkanımız "Biz en büyük yatırımı futbola yaptık" dedi. Devletimiz tarafından Türkiye'nin her yerinde muhteşem statlar yapıldı, altyapı tesisleri yapılıyor. Kulüpler bir tane leş futbolcunun parasını altyapıya atsa güzel tesisler yapılır. İlla kendi altyapısından oyuncu çıkaracak diye bir şey yok, scout ekibinle de başka kulüplerdeki genç yetenekleri takip edeceksin.

Quaresma için artık "THE END"

QUARESMA kalsa faydalı olur mu, olur. Geçen sene en fazla asist yapan oyuncu ama artık 35 yaşında ve seneye sözleşmesi bitiyor. Bonservis kazanılabilirse gitmesinde fayda var ama kalırsa da faydalı olur. Disiplinle ilgili sıkıntıları bulunuyor. Her futbolcunun bir sonu var, yani Quaresma için artık "The end."

Yabancı için yaş kriteri gerek

YABANCI kalksın mı, insin mi diye yıllardır tartışıyoruz. Benim bir önerim var, TFF yöneticilerine de ilettim. Bugün 2. ve 3. Lig'de 100 takım, BAL'da 180 takım var. Bu liglerde ikişer yabancı oynatma fırsatı ver ama bunlar 22 yaşın altında olsun. O zaman ülkemizde 300-400 tane 22 yaşın altında yabancı bulunur. Kulüpler araştırmaya girer Afrika kıtasından vs. her yeri tarar. O çocuklar hem Süper Lig'e hem de 1. Lig'e transfer olur, içlerinden de 4-5 tanesi A Milli Takımımızda oynar. Süper Lig'de de yaş kriteri getirilmeli; 35 üstü 1 oyuncu alabilirsin, şu yaş aralığında 3 tane gibi...

Dorukhan Barça'ya da gidebilir

DORUKHAN'IN kesinlikle bu yıl takımda tutulması lazım. Bir sene daha oynayıp öyle gitmeli, üstüne koyarsa Barcelona'ya da gidebilir. Teklif edilen paraları okuyorum, o paralara bir Dorukhan daha bulunmaz. Atiba benim çok takdir ettiğim, müthiş bir profesyonel ama yaşlandı. Bir ön libero lazım. Oğuzhan bence yeni transfer olur. O da kendi hayatına bakmalı ve özel hayatını düzeltmeli.

Şampiyonluk favorim Trabzon

Trabzonspor harika işlere imza attı, aynı yola devam etmeli

Trabzon taraftarı, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı'ya aşık. Yıllardır altyapıdan çıkan futbolculara özlem duyuyorlardı. Büyük bir taraftar baskısı var onların satılmaması yönünde, o kumarı oynamaz Ahmet Ağaoğlu. Benim bu yıl şampiyonluk için en büyük favorim Trabzonspor. Ünal Karaman da Trabzon'a kalben aşık, dürüst ve bu sezonda başarılı işlere imza attı. Trabzon doğru düşünen insanlarla proje takımı haline geldi ve harika bir yolda. Çünkü başka türlü de yapamazdı. Ekonomik zorluk içerisindeydi, musibetten güzellikler doğdu. Şimdi genç yetenekleri kadrosuna katarak ilerliyor, çok yerinde hamleler.