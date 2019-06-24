20 milyon Euro hedefi

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Suudi Arabistan'dan çok talibi olan Mbaye Diagne'nin satışı için Al Nasr kulübü ile uzun pazarlıklar sonunda 15 milyon Euro'ya anlaşma sağlayan Galatasaray yönetimi, yabancı kontenjanını açmak adına Mariano'yu da gözden çıkardı.Diagne'nin satışıyla transferde artıya geçecek olan Cimbom, gündemdeki isimlerden Sevilla'dan, Rizespor'danve West Ham'danbonservisleri için pazarlıklara başlayacak.Al Nasr'a satılan Diagne'nin eşi Teresa, dün sosyal medyada İstanbul'daki evinden bavulları topladığı bir kareyi takipçileriyle paylaşarak 'ayrılık' mesajı verdi.