Galatasaray'da Ozornwafor transferi bitti!

Galatasaray'ın bir süre önce prensip anlaşmasına vardığı Nijeryalı savunma oyuncusu Valentine Ozornwafor sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a geldi. Sarı kırmızılı takımın resmi imzanın atılmasının ardından 19 yaşındaki oyuncuyu kampa alacağı eğer uygun görülürse de bir takıma kiralanacağı belirtildi. İşte transfere dair detaylar...
Giriş Tarihi: 24.6.2019 17:15Güncelleme Tarihi: 24.6.2019 17:25
2018-2019 sezonunun şampiyonu Galatasaray 2 ay önce anlaştığı genç oyuncu Valentine Ozornwafor'u İstanbul'a getirdi.