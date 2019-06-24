BUGÜN NELER OLDU

Antalya Galatasaraylılar Derneği'nin şampiyonluk kutlamalarına katılan kulüp başkanı Mustafa Cengiz, önemli açıklamalarda bulundu. Çifte kupayla kapattıkları sezonda önlerine ciddi engeller çıkarıldığını kaydeden Cengiz, "Tarihin en ağır cezalarındanSakatlıktan sezonu kapatan futbolcu gibiydim.Bizim önümüze her gün, her saat hiç ummadığımız engeller çıkıyor.Sizin desteğinizle biz bu mücadeleyi sonuna kadar sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.