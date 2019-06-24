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Sezonu kapatan futbolcu gibiydim!

Galatasaray Kulüp Başkanı , geçtiğimiz sezon kendisine verilen 150 günlük hak mahrumiyeti cezası için ilginç bir benzetme yaptı

Giriş Tarihi: 24.6.2019
Sezonu kapatan futbolcu gibiydim!
Antalya Galatasaraylılar Derneği'nin şampiyonluk kutlamalarına katılan kulüp başkanı Mustafa Cengiz, önemli açıklamalarda bulundu. Çifte kupayla kapattıkları sezonda önlerine ciddi engeller çıkarıldığını kaydeden Cengiz, "Tarihin en ağır cezalarından 3 kere toplamda 150 gün cezayı ben yedim. Sakatlıktan sezonu kapatan futbolcu gibiydim. Öyle engeller düşünün ki kuruluşumuzdan bugüne sürüp duruyor bu engeller. Bizim önümüze her gün, her saat hiç ummadığımız engeller çıkıyor. Bu engeller arkadan, yandan kurşun şeklinde oluyor. Sizin desteğinizle biz bu mücadeleyi sonuna kadar sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.
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Sezonu kapatan futbolcu gibiydim!
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