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gitti Azubuike yolda

, ’da mücadele eden 'den 5 milyon Euro bonservis kazanmayı planlarken, boşluğu geçen sezon Rize forması giyen Nijeryalı Okechukwu Azubuike ile doldurmayı planlıyor

OGÜN ŞAHİNOĞLU Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 24.6.2019
Gary Medel gitti Azubuike yolda
Şili Milli Takımı ile Copa America'da mücedele eden Gary Medel, turnuvanın ardından Beşiktaş'tan ayrılmaya hazırlanıyor. 31 yaşındaki ön liberonun başarılı performansı siyah-beyazlı yöneticilerin yüzünü güldürdü. Güney Amerika, İngiltere ve İtalya'dan talipleri olan tecrübeli oyuncudan en az 5 milyon Euro kazanç sağlamak isteyen yönetim, bu parayla transferde hamle yapma şansı elde edecek. Şilili yıldız futbolcu İstanbul'daki evini boşalttı.

PYRAMİDS'LE BONSERVİS PAZARLIĞI
Beşiktaş, Medel'le yollarını ayırması halinde Çaykur Rizespor ile kiralık sözleşmesi sona eren Nijeryalı orta saha Okechukwu Azubuike'yi renklerine bağlamak istiyor. Oyuncu ile daha önce anlaşan siyah- beyazlılar, Nijeryalı orta sahanın bonservisini elinde bulunduran Mısır Kulübü Pyramids'le de görüşme halinde. Bu transferin 1 milyon 250 bin Euro bonservise tamamlanması bekleniyor.
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Gary Medel gitti Azubuike yolda
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