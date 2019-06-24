Gary Medel gitti Azubuike yolda

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Şili Milli Takımı ile Copa America'da mücedele eden Gary Medel, turnuvanın ardından Beşiktaş'tan ayrılmaya hazırlanıyor.Güney Amerika, İngiltere ve İtalya'dan talipleri olan tecrübeli oyuncudan en azkazanç sağlamak isteyen yönetim, bu parayla transferde hamle yapma şansı elde edecek.Beşiktaş, Medel'le yollarını ayırması halindeOyuncu ile daha önce anlaşan siyah- beyazlılar, Nijeryalı orta sahanın bonservisini elinde bulunduran