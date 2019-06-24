Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe transferde gaza bastı! Sağ bek için dünyaca ünlü yıldız...

Önümüzdeki sezon kupa hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, transferin hareketli ekiplerinden birisi olarak öne çıkıyor. Sportif direktör Damien Comolli ve teknik direktör Ersun Yanal iş birliği ile yabancı transferlerinde hata yapmak istemeyen sarı kanaryalar, UEFA'dan gelebilecek ceza durumunu da göz önünde bulunduruyor. Gözlemlerini Fransa Ligi ile İtalya Ligi'ne odaklayan sarı lacivertliler, İngiltere'yi de takibe aldı.

FENERBAHÇE'DEN SON DAKİKA TRANSFER HABERİ! SAĞ BEK İÇİN DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZ...

Elindeki geniş oyuncu listesi ile gözlemlerini yapan Fenerbahçe hakkında son iddia ise dünyaca ünlü sağ bek ile ilgili olarak geldi. Kariyerinde bir sayfayı daha kapattığını belirten oyuncunun, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildiği ve transferde hareketli saatler yaşandığı iddia edildi.

İşte, Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri...