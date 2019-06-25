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Başakşehir'de Gulbrandsen imzalıyor

ekiplerinden , forvet hattını güçlendirmek için Norveçli futbolcu 'i kadrosuna katıyor.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 25.6.2019 11:08 Güncelleme Tarihi: 25.6.2019 11:12
Başakşehir'de Gulbrandsen imzalıyor

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona teknik direktör Okan Buruk ile girecek olan Medipol Başakşehir, forvet hattını güçlendirmek için Norveçli futbolcu Fredrik Gulbrandsen'i kadrosuna katıyor.

Geçen sezon Avusturya 1'inci Lig takımlarından Salzburg forması giyen 26 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sona erdiği için bonservis bedeli bulunmuyor.

Şu an İstanbul'da bulunan Gulbrandsen'in bugün sağlık kontrolünden geçirileceği, sonrasında da resmi imzaların atılacağı öğrenildi.

Salzburg formasıyla geçen sezon 23 lig maçında 7 gole imza atan Norveçli oyuncu 7 de asist yaptı. Avrupa Ligi'nde etkili bir performans sergileyen golcü futbolcu 9 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı.

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Başakşehir'de Gulbrandsen imzalıyor
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