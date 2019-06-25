Bayern Münih'te Mats Hummels'in yerine Ozan Kabak

Stuttgart'ta forma giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak'a Bayern Münih yolu göründü. Bild ve Kicker'in haberine göre Mats Hummels'i 38 milyon Euro'ya Borussia Dortmund'a satan Bayern Münih, Stuttgart forması giyen 19 yaşındaki milli futbolcu ile ilgileniyor ve 15 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini de fırsat olarak görüyor. Öte yandan İtalyan ekibi Milan da Ozan Kabak'ı transfer etmek için ısrarını sürdürüyor. Ozan'ın menajerliğini yapan Fırat ve Fazıl Özdemir kardeşler dün Milan ile görüşmek üzere kulüp binasına gitti. İtalyan basını, menajerlerin kulüp binasına giriş yaptığı görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

BİR GÖRÜŞ - Ömer ÜRÜNDÜL: Ozan değişime uyum sağladığı için başarılı

GÜNÜMÜZ futbolunda fizik kondisyonu sürekli artınca, güçlü stoperler de transferlerin odak noktası haline geldi. İşte en son örnek Leicester City'li stoper Maguire, 90 milyon Euro'ya Manchestar City'ye transfer olacak. Soru şu: Ozan Kabak neden bu kadar kısa sürede gündeme geldi? Cevabı çok basit. Çünkü hem genç hem çok kuvvetli hem de çok çabuk... Daha da önemlisi çok kısa sürede çok büyük bir aşama kaydetmesi ve değişime uyum sağlaması. Fatih Terim de ona bu şansı vererek yolunu açmış oldu. Bu da Türk futbolu için son derece önemli...