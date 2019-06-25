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'ta transfer listesine alındı

Hırvat stoperi Domagoj Vida'nın yanına isim arayan , 'nin 28 yaşındaki oyuncusu 'yı transfer listesine aldı.

Giriş Tarihi: 25.6.2019
Beşiktaş'ta Eliaquim Mangala transfer listesine alındı

Savunmada Vida'ya iyi bir partner arayan Beşiktaş, Manchester City'nin 28 yaşındaki stoperi Eliaquim Mangala'yı listesine aldı.

2014 yılında 30 milyon Euro'ya Porto'dan M.City'ye transfer olan 28 yaşındaki stoper, İngiliz devinin kadrosunda artık kendine yer bulamıyor. Geçen sezon M.City'de hiç forma şansı bulamayan Fransız oyuncu, U23 takımıyla 5 maça çıktı.

2018'de dizinden sakatlık geçiren ve 8 ay sahalardan uzak kalan deneyimli oyuncu için ilk temas gerçekleştirildi. Mangala'nın sağlık durumunu takip eden Kartal, oyuncunun kiralık şartlarını da araştırıyor.

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Beşiktaş'ta Eliaquim Mangala transfer listesine alındı
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