Eskişehirspor’a puan silme cezası kapıda

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da kara bulutlar sürüyor. Sürekli olarak maddi imkansızlıklar ile boğuşan kırmızı siyahlılarda son olarak Sebastian Pinto krizi yaşanıyor.

2015-2016 sezonunda Eskişehirspor ile 19 maçta görev yapan Pinto'nun 500 bin Euro alacağı bulunuyor. Şilili golcü alacaklarını tahsis etmek için kulübü FIFA'ya şikayet ederken Eskişehirspor yeni sezon öncesi -6 puan silme cezası ile karşı karşıya kaldı.

500 bin Euro'luk borcu karşılayamayan Eskişehirspor yönetimi ise belli bir miktar ödeme yaparak 2019-2020 sezonu için gelecek olan - 6 puan silme cezasından kurtulmaya çalışıyor. Yönetim, Sebastian Pinto'nun avukatlarıyla görüşerek orta yol bulmaya çalışırken görüşmelerin olumsuz ilerlediği gelen bilgiler arasında.