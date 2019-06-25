İlk imzanın habercisi son dakika transfer fotoğrafı! Galatasaray; ilk transferini açıklayacak mı?

Ryan Babel'den sonra bu kez de Galatasaray'ın hedefinde Vincent Aboubakar var. Mbaye Diagne'nin satılmasından sonra hedefteki ilk isim Kamerunlu golcü. Ayrıca geçtiğimiz sezon Bursaspor forması giyen Yusuf Erdoğan ile de söz kesildi. Yusuf, Galatasaray formasıyla poz vererek bir nevi transferi açıkladı. Ryan Babel, Jimmy Durmaz, Şener Özbayraklı, Adem Büyük, Yusuf Erdoğan, Aboubakar gibi birçok isimle adı anılan sarı kırmızılarda imza şov başlıyor. Son dakika transfer operasyonunun ayrıntıları...

Alacaklarına karşılık Bursaspor ile sözleşmesini feshetme noktasına gelen Yusuf Erdoğan, Galatasaray formasıyla poz verdi.

1992 yılında Isparta'da dünyaya gelen Yusuf Erdoğan, futbol hayatına Araklıspor'da başladı. Daha sonra 1461 Trabzonspor ve Trabzonspor formaları da giyen Yusuf Erdoğan, son olarak Bursaspor'da forma giydi.