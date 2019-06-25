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İlk imzanın habercisi transfer fotoğrafı! ; ilk transferini açıklayacak mı?

Sezonu şampiyon tamamlayan 'dan üst üste geliyor. Trabzonspor altyapısında yetişen geçtiğimiz sezon Bursaspor forması giyen 'ın sosyal medyada dolaşan fotoğrafları Galatasaray'ın ilk transferi olacağının sinyallerini verdi. Yusuf Erdoğan, Galatasaray yeni sezon formasını giydi. Sarı kırmızılılar santrafor konusunda da Beşiktaş'ın eski yıldızı Vincent Aboubakar'ın peşine düştü. Özel olarak hazırladığımız son dakika transfer haberlerinin detayları burada...

Giriş Tarihi: 25.6.2019 16:56
İlk imzanın habercisi son dakika transfer fotoğrafı! Galatasaray; ilk transferini açıklayacak mı?

Ryan Babel'den sonra bu kez de 'ın hedefinde Vincent Aboubakar var. Mbaye Diagne'nin satılmasından sonra hedefteki ilk isim Kamerunlu golcü. Ayrıca geçtiğimiz sezon Bursaspor forması giyen ile de söz kesildi. Yusuf, Galatasaray formasıyla poz vererek bir nevi transferi açıkladı. Ryan Babel, Jimmy Durmaz, Şener Özbayraklı, Adem Büyük, Yusuf Erdoğan, Aboubakar gibi birçok isimle adı anılan sarı kırmızılarda imza şov başlıyor. transfer operasyonunun ayrıntıları...

Alacaklarına karşılık Bursaspor ile sözleşmesini feshetme noktasına gelen Yusuf Erdoğan, Galatasaray formasıyla poz verdi.

1992 yılında Isparta'da dünyaya gelen Yusuf Erdoğan, futbol hayatına Araklıspor'da başladı. Daha sonra 1461 Trabzonspor ve Trabzonspor formaları da giyen Yusuf Erdoğan, son olarak Bursaspor'da forma giydi.

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İlk imzanın habercisi son dakika transfer fotoğrafı! Galatasaray; ilk transferini açıklayacak mı?
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