Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Akhisarspor'da Miguel Lopes belirsizliği

'da belirsizliği

Spor Toto 1'inci Lig'e düştüğü yeni sezon öncesinde transferde ilk olarak takımdaki yabancı sayısını azaltmaya çalışan 'da, 'in durumunun belirsiz olduğu kaydedildi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.6.2019 14:13
Akhisarspor'da Miguel Lopes belirsizliği

Sissoko ve Regattin'in Gazişehir Gaziantep'le söz kestiği, Manu ve Josue'nin kulüp aradığı yeşil-siyahlılarda sözleşmesi süren Portekizli sağ bek Lopes'e Alanyaspor talip oldu. Son 2 sezondur Spor Toto Süper Lig'de takımın bankolarından olan futbolcunun yüksek maliyeti, yeni sezon öncesi yönetimi düşündürüyor.

Sosyal medyada taraftara yönelik, "Yeni sezonda görüşürüz" mesajı paylaşan futbolcuyla ücretinde indirim yapmayı kabul etmediği takdirde yolların ayrılması bekleniyor. Akhisarspor yönetimi, sözleşmeleri biten Serginho ve Bokila'yla da yeniden anlaşmayı düşünmüyor. Geçen sezonun ikinci yarısında lisansı askıya alınan Dany de topun ağzında.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Akhisarspor'da Miguel Lopes belirsizliği
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN