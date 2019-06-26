Chicharito transferinde Galatasaray'a İspanyol rakip

Sezon ortasında gelen ve performansı ile tartışma konusu olan Mbaye Diagne'yi Arabistan'a satmaya hazırlanan Galatasaray, geçen hafta forvet transferi için düğmeye basmış ve 'Chicharito' yani 'küçük bezelye' lakaplı Javier Hernandez'in menajeri ile İstanbul'da görüşmüştü. Bu buluşmanın ardından Meksika'da yayımlanan Record gazetesine konuşan Chicharito, West Ham United'dan ayrılacağını ve menajerinin kendisine büyük bir kulüp aradığını söyledi.



Chicharito, Meksika'da Record gazetesine geleceği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

SEZON BAŞINA 3 MİLYON EURO'DAN 3 YILLIK SÖZLEŞME İSTEDİ

31 yaşındaki forvet, "West Ham ile bir yıl daha kontratım var, kulübümle anlaşırsam transferim çok daha kolay olur. Sezon bittikten sonra West Ham ile bir karar aldık ve ayrılığın en iyi seçenek olduğu konusunda uzlaştık" ifadelerini kullandı. Record'un haberinde, Chicharito'yu Türkiye'den Galatasaray'ın yanı sıra İspanya'dan Valencia'nın istediği de belirtildi. Aslan'dan sezon başına 3 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme isteyen golcü futbolcunun transferindeki en önemli engel ise West Ham'ın istediği 6 milyon Euro civarındaki bonservis bedeli

Chicharito'nun kariyeri boyunca kulüp takımlarında 405 maçta 152, milli takımda ise 108 karşılaşmada 51 golü bulunuyor.