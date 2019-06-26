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Erzurumsporlu 'ya teklif yağıyor

Süper Lig’de başarılı bir sezon geçiren genç orta saha oyuncusu ’ya teklif yağıyor.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.6.2019 11:18 Güncelleme Tarihi: 26.6.2019 11:21
Erzurumsporlu Taylan Antalyalı'ya teklif yağıyor

Gelecek sezon Süper Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan BB Erzurumspor'da geçtiğimiz sezon iyi bir performans sergileyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı, adeta transferin gözdesi oldu.

Orta sahanın her bölgesinde oynadığı iki yönlü oyunla Süper Lig takımlarının dikkatini çeken Antalyalı'ya birçok takım sözlü teklifte bulundu. Özellikle Beşiktaş'ın ısrarcı olduğu genç futbolcudan mavi-beyazlı ekip bonservis ücreti kazanmak istiyor.

Genç futbolcu geçtiğimiz sezon BB Erzurumspor'da 32 maçta süre alırken 6 gol atıp 3'de gol pası verdi.

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Erzurumsporlu Taylan Antalyalı'ya teklif yağıyor
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