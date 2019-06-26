Fenerbahçe son dakika transfer haberi: Fenerbahçe, Max Kruse transferini bitirdi!

Fenerbahçe'nin Max Kruse transferinde sıcak bir gelişme yaşandı... Bir yandan UEFA'dan gelecek kararı bekleyen Fenerbahçe diğer yandan ise transfer çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe'nin transferdeki en önemli hedeflerinden bir tanesi olan Max Kruse konusunda, sarı lacivertlileri sevindirecek haber sonunda geldi. İddiaya göre Fenerbahçe, Max Kruse transferini bitirdi... İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 26.6.2019 09:50Güncelleme Tarihi: 26.6.2019 09:56
Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde olan Max Kruse'nin transferinde artık sadece imzaların atılmasını bekliyor.