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son dakika transfer haberi: Fenerbahçe, transferini bitirdi!

'nin transferinde sıcak bir gelişme yaşandı... Bir yandan UEFA'dan gelecek kararı bekleyen Fenerbahçe diğer yandan ise transfer çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe'nin transferdeki en önemli hedeflerinden bir tanesi olan Max Kruse konusunda, sarı lacivertlileri sevindirecek haber sonunda geldi. İddiaya göre Fenerbahçe, Max Kruse transferini bitirdi... İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.6.2019 09:50 Güncelleme Tarihi: 26.6.2019 09:56
Fenerbahçe son dakika transfer haberi: Fenerbahçe, Max Kruse transferini bitirdi!

, uzun süredir gündeminde olan 'nin transferinde artık sadece imzaların atılmasını bekliyor.

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Fenerbahçe son dakika transfer haberi: Fenerbahçe, Max Kruse transferini bitirdi!
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