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transferinde fark 3 milyon Euro

’ın Senegalli forvet için Suudi Arabistan ekibi ile yürüttüğü pazarlıklarda fark 3 milyon Euro’ya düştü. Suudi Arabistan basını tarafların ortak noktada buluşmaya yakın olduğunu yazdı.

Giriş Tarihi: 26.6.2019
Mbaye Diagne transferinde fark 3 milyon Euro

Finansal Fair Play nedeniyle transfer yapabilmesi için oyuncu satması gereken Galatasaray, Mbaye Diagne'yi elden çıkarmak üzere.

Diagne, Suudi Arabistan'ın son şampiyonu Al Nasr ile yıllık 4 milyon Euro'ya el sıkışırken sarı-kırmızılılar, futbolcunun bonservisi için 16 milyon Euro talep etmişti. Al Nasr ise 13 milyon Euro önerirken Suudi Arabistan basını, tarafların ortak noktada buluşmaya yakın olduğunu ve transferin kısa bir süre içerisinde duyurulacağını yazdı.

Galatasaray'a ocak döneminde 10 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olan, maliyeti şampiyonluk bonusu ile birlikte 13 milyon Euro'ya yükselen Senegalli forvetin performansı hayal kırıklığı yaratmış, tribünlerden de büyük tepki görmüştü.

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Mbaye Diagne transferinde fark 3 milyon Euro
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