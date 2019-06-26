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haberleri! Transferde Galatasaray - kapışması!

haberlerinde gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor... 'nin Al Nasr'a transferi an meselesi... Sarı kırmızılı takımın istediği 'dan transfer açıklaması geldi... Galatasaray, ezeli rakibi ile hangi futbolcu için transfer mücadelesine girdi? İşte son dakika ...

Giriş Tarihi: 26.6.2019 10:43 Güncelleme Tarihi: 26.6.2019 10:50
Son dakika Galatasaray transfer haberleri! Transferde Galatasaray - Fenerbahçe kapışması!

Finansal Fair Play nedeniyle yapabilmesi için oyuncu satması gereken Galatasaray, Mbaye Diagne'yi elden çıkarmak üzere.

, Suudi Arabistan'ın son şampiyonu Al Nasr ile yıllık 4 milyon Euro'ya el sıkışırken sarı-kırmızılılar, futbolcunun bonservisi için 16 milyon Euro talep etmişti. Al Nasr ise 13 milyon Euro önerirken Suudi Arabistan basını, tarafların ortak noktada buluşmaya yakın olduğunu ve transferin kısa bir süre içerisinde duyurulacağını yazdı.

'a ocak döneminde 10 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olan, maliyeti şampiyonluk bonusu ile birlikte 13 milyon Euro'ya yükselen Senegalli forvetin performansı hayal kırıklığı yaratmış, tribünlerden de büyük tepki görmüştü.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri! Transferde Galatasaray - Fenerbahçe kapışması!
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