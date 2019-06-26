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haberleri! Trabzonspor 10 günde 4 transfer yapacak

'da gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor... Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, bordo mavili takıma yapacakları tranferlerle ilgili flaş açıklamalarda bulundu... Peki transferinde son durum ne? Ümit Milli Takım'da forma giyen hangi futbolcunun transferi için çalışmalar devam ediyor? İşte detaylar...

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.6.2019 11:47 Güncelleme Tarihi: 26.6.2019 11:55
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri! Trabzonspor 10 günde 4 transfer yapacak

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon oynadığı futbol ve genç futbolcularının performansıyla dikkatleri üzerine çeken Trabzonspor, yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor.

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Son dakika Trabzonspor transfer haberleri! Trabzonspor 10 günde 4 transfer yapacak
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