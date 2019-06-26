Son dakika Trabzonspor transfer haberleri! Trabzonspor 10 günde 4 transfer yapacak

Trabzonspor'da son dakikatransfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor... Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, bordo mavili takıma yapacakları tranferlerle ilgili flaş açıklamalarda bulundu... Peki Halil İbrahim Dervişoğlu transferinde son durum ne? Ümit Milli Takım'da forma giyen hangi futbolcunun transferi için çalışmalar devam ediyor? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 26.6.2019 11:47Güncelleme Tarihi: 26.6.2019 11:55
Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon oynadığı futbol ve genç futbolcularının performansıyla dikkatleri üzerine çeken Trabzonspor, yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor.