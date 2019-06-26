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'da golcü transferinde rota

, bonservisi elinde olan İsveçli golcü 'i yakın markaja aldı. Bordo mavili kulüp, menajer aracılığıyla oyuncuya 1.2 milyon Euro’luk teklif sundu.

YUNUS EMRE SEL Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.6.2019
Trabzonspor'da golcü transferinde rota Marcus Berg

Hugo Rodallega'nın Denizlispor'a gitmesinin ardından yeni santrfor arayışlarına başlayan Trabzonspor'da Marcus Berg ismi ön plana çıktı.? Scout ekibi tarafından bir süredir takip altında tutulan İsveçli golcünün özellikle bitiricilik özelliğinin ön plana çıktığı aktarılırken, yönetim oyuncunun transferi için ilk hamleyi yaptı.

Al-Ain ile sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki futbolcuyla menajeri aracılığıyla temasa geçen bordo-mavililer, yıllık 1 milyon 200 bin Euro'luk bir teklif sundu.

İsveç Milli Takımı'nın da formasını giyen Berg'in yeniden Avrupa'da oynamak istediği ve kısa süre içinde Trabzonspor'a dönüş yapacağı kaydedildi.

Kariyeri boyunca Göteborg Hamburg, PSV, Panathinaikos ve Al-Ain formaları giyen 32 yaşındaki Marcus Berg, geçen sezon 29 maçta 14 gol, 1 asistle oynadı.

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Trabzonspor'da golcü transferinde rota Marcus Berg
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