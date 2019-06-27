Beşiktaş'ta transfer hedefi Charles Kabore

Beşiktaş'ın devre arasında ve sezonun bitimi sonrası iki kez görüştüğü Charles Kabore'ye ilgisi sürüyor. Siyah-beyazlılar, Rus temsilcisi Krasnodar ile sözleşmesi biten 31 yaşındaki ön liberonun menajeri ile temasa geçerek resmi teklifini iletti. Kabore, teklifi değerlendirmek için süre isterken tarafların önümüzdeki günlerde yeniden masaya oturacağı öğrenildi. Burkina Fasolu futbolcu, geçen sezon 37 maçta 1 gol ve 2 asistle oynadı.

UMUT GÜNEŞ HAMLESİ

ÖTE yandan Avrupa'da Türk asıllı futbolcuları araştıran Beşiktaş, Stuttgart 2'nin 19 yaşındaki orta sahası Umut Güneş için harekete geçti. Umut, 2016'dan bu yana Türkiye'nin alt yaş grubu milli takımlarında görev yapıyor.

HÜSEYİN YÜCEL'DEN KAGAWA SEFERI

"İSPANYA'DAN teklif alamadığım takdirde Beşiktaş'a geleceğim, bunun sözünü veriyorum" diyen Shinji Kagawa için yönetici Hüseyin Yücel Japonya'ya gitti. Yücel'in tecrübeli 10 numara ve temsilcileriyle görüşerek bu transferi noktalamaya çalışacağı öğrenildi. Hüseyin Yücel, Kagawa'nın devre arasında Beşiktaş'a kiralanmasında büyük rol oynamış ve futbolcunun ücretinin büyük bir kısmını kendi cebinden karşılamıştı.

TATİL KEYFİ

Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz, F.Bahçe'nin kalecisi Volkan Demirel, sarı-lacivertli basketbolcu Melih Mahmutoğlu, Başakşehirli Arda Turan ve Fenerbahçe ile anlaşan Emre Belözoğlu, Marmaris'te tatilin tadını çıkarıyor.