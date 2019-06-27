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'dan bombası!

Spor Toto Süper Lig'de transfer döneminde Trabzonspor'dan golcü Hugo Rodallega, Demir Grup Sivasspor'dan kaleci Tolgahan Acar, Kayserispor'dan sağ bek Tiago Lopes ve stoper Cristian Sapunaru'yu renklerine dahil eden ligin yeni ekibi Yukatel , Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren 'yi gündemine aldı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 27.6.2019 11:57
Denizlispor'dan Gökhan Töre bombası!

Güçlü ve deneyimli bir kadro kurmak için kolları sıvayan Denizlispor Yönetiminin kanatlarda görev yapan Gökhan Töre'ye teklif götürdüğü öğrenildi.
Gökhan'la yapılan ilk görüşmelerde 27 yaşındaki oyuncuya 850 bin Euro teklif sunulduğu iddia edildi. Gökhan Töre'nin cevabını bekleyen kurmayların bu transferde istekli olduğu vurgulandı.

Yaşadığı ağır sakatlıklar yüzünden futboldan uzak kalan tecrübeli futbolcu son 2 sezonda sadece 9 resmi maça çıkabildi. Leverkusen ve Chelsea'nin altyapısında yetişen Gökhan, Rusya'da Rubin Kazan, Almanya'da Hamburg, İngiltere'de West Ham United formalarını giyip A Milli Takım'da 26 kez görev yaptı.

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Denizlispor'dan Gökhan Töre bombası!
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