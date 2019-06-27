Galatasaray, Vincent Aboubakar için ilk teklifini yaptı

Santrfor transferi için kolları sıvayan Galatasaray, bir dönem Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Vincent Aboubakar için şartları zorluyor.

Portekiz basını, Porto'nun 27 yaşındaki Kamerunlu için sarıkırmızılılardan teklif aldığını yazdı. Porto'nun Aboubakar'a 12 milyon Euro değer biçtiği, Galatasaray'ın ise kiralama teklifi yaptığı ve bu transfer için ısrarcı olduğu öğrenildi.

Geçen sezon ağır bir sakatlık geçiren Aboubakar, 2016-17 sezonunda Beşiktaş'ta 38 maça çıkıp, 19 gol, 4 asist kaydetmişti.