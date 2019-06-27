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, için ilk teklifini yaptı

Gelecek sezon Avrupa ve ligde başarılı olacak bir kadro kurmak için transfer girişimlerine başlayan , Türkiye'de bir dönem Beşiktaş forması giyen için ilk teklifini sundu.

Giriş Tarihi: 27.6.2019
Galatasaray, Vincent Aboubakar için ilk teklifini yaptı

Santrfor transferi için kolları sıvayan Galatasaray, bir dönem Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Vincent Aboubakar için şartları zorluyor.

Portekiz basını, Porto'nun 27 yaşındaki Kamerunlu için sarıkırmızılılardan teklif aldığını yazdı. Porto'nun Aboubakar'a 12 milyon Euro değer biçtiği, Galatasaray'ın ise kiralama teklifi yaptığı ve bu transfer için ısrarcı olduğu öğrenildi.

Geçen sezon ağır bir sakatlık geçiren Aboubakar, 2016-17 sezonunda Beşiktaş'ta 38 maça çıkıp, 19 gol, 4 asist kaydetmişti.

Son dakika: Galatasaray'dan dev transfer harekatı Tam 5 oyuncuyu açıklayacak
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Galatasaray, Vincent Aboubakar için ilk teklifini yaptı
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