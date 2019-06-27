İranlı Messi'nin başı dertte

Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi'nin ikizi olarak tanınan İranlı Reza Parastesh'in, bu benzerliği kullanarak 23 kadına istismarda bulunduğu iddia edildi.

Insolite TV'nin haberine göre; İran'da yaşayan Parastesh tarafından mağdur edilen 23 kadın gerçeği öğrendikten sonra kendisine dava açtı. Parastesh ise Instagram sayfasından olayı yalanladı. Messi'ye benzerliği ilk kez babası tarafından fark edilen Parastesh, zamanla benzerliği kendisi de kabullenmişti.

Messi gibi sakal bırakan ve futbol konusundaki yeteneklerini geliştirmeye çalışan Parastesh, Barcelona formalı fotoğraflarını sosyal medyada paylaşınca kısa sürede 'İranlı Messi' olarak tanınmaya başlanmıştı.