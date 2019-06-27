İşte Fatih Terim'in 4 vazgeçilmezi

Galatasaray'ın 22 lig şampiyonluğunun 8'ine imza atmasına rağmen alınan 4 yıldızda da takımın başında olmayan Fatih Terim, şampiyonluk kutlamalarında taraftarlara, "5. yıldızı beraber takacağız" sözü vermişti. Sarı-kırmızılı kulüpteki ilk döneminde arka arkaya 4 yıl şampiyonluk yaşayan İmparator, şimdi bu rekorunu geliştirip 5. yıldız hedefine ulaşmayı planlıyor. Ligde son iki sezonda ipi göğüsleyen tecrübeli hoca, önündeki 3 yıllık süreç için kafasında kemik bir kadro belirledi.

İşte Terim'in hedefe yürürken takımda olmasını istediği oyuncular:

FERNANDO MUSLERA: 2011'de G.Saray'a gelen Uruguaylı kaleci, Terim'in en çok güvendiği isim. Geçen sezon bazı maçlarda yaptığı hatalarla üzse de taraftarın gözünde kredisi çok yüksek olan başarılı file bekçisi, G.Saray'da 13 kupa kazandı. 33 yaşındaki Muslera, İmparator'un 5. yıldız hedefinde kilit isim olacak.

CHRİSTİAN LUYİNDAMA: Defans tandeminde Marcao ile harika bir ikili oluşturan Kongolu oyuncunun bonservisi Standard Liege'den alındı. 4 yıllık yeni sözleşmeye imza atan 25 yaşındaki Luyindama, güçlü fiziği ve uzun boyuyla Terim'in takımdaki favorilerinden.

MARCAO'YU SAKIN SATMAYIN!

MARCAO: Devre arasında takıma katılan Brezilyalı, savunmadaki başarılı performansının yanı sıra hücum organizasyonlarına katkısıyla da alkış aldı. 23 yaşında olan Marcao'ya gelen teklifler olsa da Fatih Terim, yönetimine "Kesinlikle satmayın" mesajını gönderdi.

SOFİANE FEGHOULİ: Sözleşmesinde 4 milyon 250 bin Euro'ya Körfez ülkelerine transfer hakkı olmasına rağmen bu opsiyonu kullanmayan ve G.Saray'da kalmak istediğini söyleyen Feghouli, 5. yıldız hedefinin en önemli parçalarından. 2022'ye kadar kontratı olan Cezayirli, geçen sezon kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibiydi.

MURIÇ'TE TAKAS OLABILIR!

ÇAYKUR Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kartal, Vedat Muriç için gelen transfer tekliflerinde, Galatasaray veya Fenerbahçe'yle teknik direktör İsmail Kartal'ın isteği doğrultusunda para ve oyuncu takasına sıcak baktıklarını söyledi. Kosovalı golcü için Başakşehir ve Toulouse'dan ciddi teklifler aldıklarını aktaran Kartal, "Para konusunda netleşen bir şey yok ama bugün yarın çıkabilir. Hocamız ve sportif direktörün vereceği karar doğrultusunda para ve futbolcu takası konuşabiliriz. Galatasaray ve Fenerbahçe'de işimize yarayan, onların kullanmadığı oyuncular olabilir. Onları alabiliriz, böyle bir transfer olabilir" dedi.

YUSUF ÖZÜR DİLEDİ

BURSASPOR'DA alacakları yüzünden serbest kalan ve G.Saray'la anlaşan Yusuf Erdoğan, önceki gün imza atılmamasına rağmen sarı-kırmızılı forma ile fotoğrafını paylaşmıştı. Bu hareketi Fatih Terim'i kızdıran Yusuf, dün A Spor'a yaptığı açıklamada, "Hata yaptım, özür dilerim. İstanbul'a imzaya geleceğim. İdmanlara başlamak için sabırsızlanıyorum. G.Saray forması giymek için büyük heyecan duyuyorum" diye konuştu.