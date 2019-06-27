Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Liverpool, Sepp van den Berg'i kadrosuna kattı

, 'i kadrosuna kattı

İngiltere temsilcisi , Hollandalı 17 yaşındaki defans oyuncusu 'i renklerine bağladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 27.6.2019 14:06 Güncelleme Tarihi: 27.6.2019 14:06
Liverpool, Sepp van den Berg'i kadrosuna kattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Hollanda'nın Zwolle takımında forma giyen genç defans oyuncusu Sepp van den Berg'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Van der Berg'in bonservisi konusunda Zwolle ile anlaşmaya varıldığı, 17 yaşındaki stoper ile de uzun süreli sözleşme yapılacağı belirtildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Liverpool, Sepp van den Berg'in bonservisi için Hollanda ekibine 1,3 milyon sterlin ödeyecek. Futbolcunun sözleşmesindeki ek koşulları gerçekleştirmesi halinde ödenecek bonservis bedeli 4,4 milyon sterline kadar çıkabilecek.

Hollanda Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde forma giyen Berg, geçen sezon Zwolle formasıyla 15 karşılaşmada görev aldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Liverpool, Sepp van den Berg'i kadrosuna kattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN