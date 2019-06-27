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haberleri! Fenerbahçe'den Muriç için yeni teklif

haberlerinde gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertli takım, ezeli rakibi 'ın da transfer gündeminde olan Rizespor'un golcüsü için yeni bir teklif yaptı. İşte Muriç transferiyle ilgili son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 27.6.2019 15:49 Güncelleme Tarihi: 27.6.2019 16:57
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Fenerbahçe'den Muriç için yeni teklif

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadrolarına katmak için yarıştığı Çaykur Rizespor'un Kosovalı golcüsü Vedat Muriç için sarı lacivertli kulüpten yeni bir hamlesi geldi.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Fenerbahçe'den Muriç için yeni teklif
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