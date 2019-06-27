Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Fenerbahçe'den Muriç için yeni teklif

Fenerbahçetransfer haberlerinde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertli takım, ezeli rakibi Galatasaray'ın da transfer gündeminde olan Rizespor'un golcüsü Vedat Muriç için yeni bir teklif yaptı. İşte Muriç transferiyle ilgili son dakika gelişmeleri...
Giriş Tarihi: 27.6.2019 15:49Güncelleme Tarihi: 27.6.2019 16:57
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadrolarına katmak için yarıştığı Çaykur Rizespor'un Kosovalı golcüsü Vedat Muriç için sarı lacivertli kulüpten yeni bir transfer hamlesi geldi.