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Son dakika transfer haberleri: , ile anlaştı!

'ın yeni takımı belli oldu! AC Milan ve Bayern Münih başta olmak üzere dünyaca ünlü kulüplerin transfer listesinde yer alan milli futbolcu Ozan Kabak kararını verdi. Alman basını son dakika transfer haberi olarak geçtiği bilgide, Ozan Kabak'ın 'ye imza atacağını duyurdu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.6.2019 12:24 Güncelleme Tarihi: 27.6.2019 12:39
Son dakika transfer haberleri: Ozan Kabak, Schalke ile anlaştı!

Almanya Ligi'nde küme düşen Stuttgart'tan ayrılacak olan , Milan, Bayern Münih, Manchester United, West Ham United, Monaco ve 'den gelen transfer tekliflerinin ardından kararını verdi. Ozan Kabak, Schalke 04'e imza atmayı seçti.

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Son dakika transfer haberleri: Ozan Kabak, Schalke ile anlaştı!
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