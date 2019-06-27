Son dakika transfer haberleri: Ozan Kabak, Schalke ile anlaştı!

Ozan Kabak'ın yeni takımı belli oldu! AC Milan ve Bayern Münih başta olmak üzere dünyaca ünlü kulüplerin transfer listesinde yer alan milli futbolcu Ozan Kabak kararını verdi. Alman basını son dakika transfer haberi olarak geçtiği bilgide, Ozan Kabak'ın Schalke'ye imza atacağını duyurdu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 27.6.2019 12:24Güncelleme Tarihi: 27.6.2019 12:39
Almanya Ligi'nde küme düşen Stuttgart'tan ayrılacak olan Ozan Kabak, Milan, Bayern Münih, Manchester United, West Ham United, Monaco ve Schalke'den gelen transfer tekliflerinin ardından kararını verdi. Ozan Kabak, Schalke 04'e imza atmayı seçti.