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, 'u KAP'a bildirdi

, 'un transferi konusunda Pendikspor ile anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 27.6.2019 18:02 Güncelleme Tarihi: 27.6.2019 18:03
Trabzonspor, Taha Tunç'u KAP'a bildirdi

Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: '

'Profesyonel futbolcu Taha Tunç'un kulübümüze transferi konusunda, Pendikspor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre, Pendikspor Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 300.000.-TL ödenecektir. Futbolcunun, A Takımı ile çıkacağı ilk resmi Süper Lig müsabakasında oynamak koşuluyla tek bir defaya mahsus olmak üzere Pendikspor Kulübüne, 300.000.-TL daha ödeyecektir. Ayrıca, futbolcunun başka bir kulübe transfer olması halinde, transfer bedelinin %15'i Pendikspor'a ödenecektir.''

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Trabzonspor, Taha Tunç'u KAP'a bildirdi
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