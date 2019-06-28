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'un tezkere sevinci

'da 21 günlük görevini yapan Fenerbahçenin başarılı futbolcusu , tezkere sevinci yaşadı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 28.6.2019 15:47
Alper Potuk'un tezkere sevinci

Burdur 58. Piyade Eğitim Alayı'nda 21 gün bedelli askerlik görevini yapan Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk, bu sabah Binbaşı Maruf Kışlası'nda düzenlenen törende yemin etti. Alper Potuk'u yemin töreninde annesi Yurdagül, babası Mustafa ve ağabeyi Emrah Potuk yalnız bırakmadı. Alper Potuk yemin töreninden sonra yakınlarıyla hasret giderdi. Alper Potuk güzel bir askerlik dönemi geçirdiğini söyledi. Baba Mustafa Potuk ise "Gururluyuz, mutluyuz. Allahımıza bin şükür bugünleri gösterdiği için" dedi. Kışladan çıkan Potuk, ailesiyle bir mekanda yemek yedi, hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.

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Alper Potuk'un tezkere sevinci
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