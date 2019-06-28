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'nin güvencesi

Spor Toto Süper Lig'de dış transferde sadece 2 futbolcuya imza attıran ve takviye konusunda aceleci davranmak istemeyen 'nin tek garanti mevkisi yine kale oldu.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 28.6.2019 11:07
Göztepe'nin güvencesi Beto

Mevcut kadrosunda Beto gibi tecrübeli bir file bekçisi bulunan, altyapısından yetiştirdiği Göktuğ ve Eren'e de güveni tam olan sarı-kırmızılıların yeni sezonda kesinlikle kaleci almayacağı bildirildi. Sağ beke Hatayspor'dan Murat Paluli, stopere de Menemensporlu Veli Çetin'i monte eden Göztepe'nin sol bek, orta saha, ön libero, kanat ve forvete yeni isimler getirmek için arayışları sürüyor.

Göztepe'de üçüncü sezonunu geçirecek Portekizli kaptan Beto'nun kendisine birçok kulüpten teklif gelmesine rağmen sarı-kırmızılılarda kariyerine devam etmeyi tercih ettiği de dile getirildi. Son 2 yılda hem performansıyla hem de duruşuyla taraftarların en çok sevdiği isim haline gelen 37 yaşındaki kalecinin 2020 yılına kadar kontratı bulunuyor. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in daha uzun süre Beto'yla çalışmak istediği, Portekizli'nin futbolu bıraksa dahi İzmir ekibinden kopmayacağı vurgulandı. Beto, Göztepe'ye gelmeden önce İspanya'nın Sevilla ve ülkesinin Porto takımlarıyla 3 UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

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Göztepe'nin güvencesi Beto
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