Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Konyaspor, Alper Uludağ'ı transfer etti

, 'ı transfer etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden , geçen sezon Gençlerbirliği'nde forma giyen sol bek oyuncusu ile 3 yıllık anlaşma imzaladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 28.6.2019 21:54
Konyaspor, Alper Uludağ'ı transfer etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, geçen sezon Gençlerbirliği'nde forma giyen sol bek oyuncusu Alper Uludağ ile 3 yıllık anlaşma imzaladı.

Kulübün internet sitesinden 29 yaşındaki futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Açıklamada, "Konyaspor'umuzun ikinci transferi Alper Uludağ oldu. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda düzenlenen imza törenine Kulüp başkan yardımcımız Osman Koçak katıldı. Savunmanın solunda görev yapan Alper Uludağ kulübümüzle 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Alper Uludağ, 25 numaralı formayı giyecek." denildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Konyaspor, Alper Uludağ'ı transfer etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN