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! Yeni transferin evi bile tutuldu

haberlerinde son dakikam gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sportif Direktörü Damien Comolli'nin Bafetimbi ile görüşmesi gündemine bomba gibi düştü!.. Sarı lacivertlilerden Vedat Muriç için yeni teklif... Ve Fenerbahçe ile anlaşan yıldız futbolcu İstanbul'dan ev tuttu. İşte ...

Giriş Tarihi: 28.6.2019 09:10 Güncelleme Tarihi: 28.6.2019 09:12
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Yeni transferin evi bile tutuldu

FENERBAHÇE'DE SÜRPRİZ GÖRÜŞME! DAMİEN COMOLLİ - BAFETİMBİ GOMİS...

çalışmalarını sürdüren ve yoğun bir mesai harcayan Fenerbahçe'nin Sportif Direktörü Damien Comolli, Al Hilal'de forma giyen G.Saray'ın eski golcüsü Gomis'le dün İstanbul'da buluştu. İkili başbaşa bir görüşme yaparken, zirvenin ardından "Bafetimbi Gomis Fenerbahçe'ye mi geliyor" yorumları yapıldı. Konuyla ilgili beIN SPORTS'a açıklamalar yapan Comolli, "Bafetimbi Gomis benim arkadaşım, İstanbul'dayken görüşüyoruz ama daha fazlası yok. Transfer etmek istediğim oyuncu ile halka açık bir yerde gözükmem" dedi.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Yeni transferin evi bile tutuldu
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