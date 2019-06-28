Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Yeni transferin evi bile tutuldu

FENERBAHÇE'DE SÜRPRİZ GÖRÜŞME! DAMİEN COMOLLİ - BAFETİMBİ GOMİS...

Transfer çalışmalarını sürdüren ve yoğun bir mesai harcayan Fenerbahçe'nin Sportif Direktörü Damien Comolli, Al Hilal'de forma giyen G.Saray'ın eski golcüsü Gomis'le dün İstanbul'da buluştu. İkili başbaşa bir görüşme yaparken, zirvenin ardından "Bafetimbi Gomis Fenerbahçe'ye mi geliyor" yorumları yapıldı. Konuyla ilgili beIN SPORTS'a açıklamalar yapan Comolli, "Bafetimbi Gomis benim arkadaşım, İstanbul'dayken görüşüyoruz ama daha fazlası yok. Transfer etmek istediğim oyuncu ile halka açık bir yerde gözükmem" dedi.