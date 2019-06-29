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Aatif'ı 'a transfer olmaya eşi ikna etmiş

Kulübü Derneği Başkanlığı'na seçilen iş insanı Fikret Öztürk, transferinin perde arkasını anlatırken, "Aatif'i aldık. 1 milyon 200 bin Euro isteniyordu, 800 bin Euro'ya aldık. Çocukları, hanımı geldi otelde kaldı. Hanımı 'Ben 'da yaşacağım' dedi. Biz kaleyi içten fethettik" dedi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.6.2019 13:17
Aatif'ı Antalyaspor'a transfer olmaya eşi ikna etmiş

Antalyaspor'un Aatif Chahechouhe transferinde yaşananları anlatan Fikret Öztürk, "Aatif'ı aldık. 1 milyon 200 bin Euro isteniyordu, 800 bin Euro'ya aldık. Çocukları hanımı, geldi otelde kaldı. Hanımı 'Ben Antalya'da yaşacağım' dedi. Biz kaleyi içten fethettik" diye konuştu.

Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanlığı'na seçilen Fikret Öztürk'ün listesinde Mustafa Yılmaz, Mustafa Sak, Mehmet Nurettin Ünal, Saim Sanlı, Emin Kemal Hesapçıoğlu, Osman Demren, Aziz Çetin, Osman Sapmaz, Tolga Çelik, İbrahim Gökhan Kasapoğlu yer aldı.

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Aatif'ı Antalyaspor'a transfer olmaya eşi ikna etmiş
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