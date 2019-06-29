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Babel'den sonra transferi bitiyor; 'dan ezeli rakibe bir çalım daha!

haberleri konusunda taraftarı özellikle dün akşamki imzalardan sonra beklentiyi arttırdı. Sarı kırmızılılar dün akşam Hollandalı Ryan Babel, Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Adem Büyük ve Nijeryalı genç yetenek Ozornwafor'u renklerine bağladı. Fatih Terim'in ısrarla istediği Sevilla'nın Arjantinli yıldızı transferinde imza aşamasına gelindi mi? Öte yandan yabancı kontenjanı konusunda da çözüm arayan Galatarasay'da devre arası transfer edilen Mbaye Diagne de Mitroglou da gönderilecek; Diagne'ye teklif ne kadar? Daha önce Türkiye'de Gençlerbirliği forması giyen Jimmy Durmaz da son dakika transfer operasyonuyla İstanbul'a geliyor; işte Galatasaray'da dikkat çeken transfer gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 29.6.2019 11:42
Babel'den sonra son dakika transferi bitiyor; Galatasaray'dan ezeli rakibe bir çalım daha!

Geçtiğimiz iki sezonda Fatih Terim'in yönetiminde şampiyonluk ipini göğüsleyen 'dan operasyonu haberleri de peş peşe geliyor. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde Galatasaray'da gelecekleri, gidecekleri ve transferi an meselesi olan isimleri listeledik. Devre arası transfer döneminde Ozan Kabak'ın Almanya'ya transfer olmasından sonra Galatasaray altyapısında bakış açısı değişti, son olarak Fatih Terim'in şans verdiği Yunus Akgün'e İtalyan devi Lazio'nun talip olduğu iddia edildi. Adem Büyük, Babel, Ozornwafor transferlerini resmi olarak açıklayan Galatasaray'da sıradaki son dakika transferi mı? İşte ayrıntılar...

GALATASARAY'A SON DAKİKA SANTRAFOR PİYANGOSU!

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Babel'den sonra son dakika transferi bitiyor; Galatasaray'dan ezeli rakibe bir çalım daha!
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