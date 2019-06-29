Babel'den sonra son dakika transferi bitiyor; Galatasaray'dan ezeli rakibe bir çalım daha!

Geçtiğimiz iki sezonda Fatih Terim'in yönetiminde şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray'dan son dakika transfer operasyonu haberleri de peş peşe geliyor. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde Galatasaray'da gelecekleri, gidecekleri ve transferi an meselesi olan isimleri listeledik. Devre arası transfer döneminde Ozan Kabak'ın Almanya'ya transfer olmasından sonra Galatasaray altyapısında bakış açısı değişti, son olarak Fatih Terim'in şans verdiği Yunus Akgün'e İtalyan devi Lazio'nun talip olduğu iddia edildi. Adem Büyük, Babel, Ozornwafor transferlerini resmi olarak açıklayan Galatasaray'da sıradaki son dakika transferi Ever Banega mı? İşte ayrıntılar...

GALATASARAY'A SON DAKİKA SANTRAFOR PİYANGOSU!