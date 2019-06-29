Carlo Ancelotti'nin Eljif Elmas aşkı

F.BAHÇE'DE bu sezon gösterdiği performansla birçok takımın transfer listesine giren Eljif Elmas, İtalyanların gündeminden düşmüyor. Corriere della Sport, Napoli'nin Eljif'in transferi için ısrarcı olduğunun altını çizdi. Haberde, Napoli Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin, başkan Aurelio De Laurentiis'e 19 yaşındaki Makedon yıldız için isteğini bir kez daha belirterek alınmasını talep ettiğini ve İtalyan teknik adamın Laurentiis'e, 'Bana mutlaka Eljif Elmas'ı alın' dediği aktarıldı.

VEDAT MURİÇ GÖRÜŞMESİ PAZARTESI

TRANSFER döneminin gözdesi Vedat Muriç için sürpriz bir açıklama geldi. Ç.Rizespor Başkanı Hasan Kartal, A Spor'a yaptığı açıklamada, "Vedat Muriç için pazartesi günü Fenerbahçe kulübü ile görüşeceğiz" dedi. Sarı-lacivertliler Kosovalı forvet için 2.5 milyon Euro, Barış Alıcı ve Berke Özer'i teklif etmişti. 24 yaşındaki oyuncu, Şampiyonlar Ligi nedeniyle G.Saray'a sıcak.?

SİMON KJAER IÇIN TEKLIF YAPABILIRIZ

Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, Simon Kjaer iddiaları ile ilgili konuştu. Henüz resmi bir girişimleri olmadığını belirten Özsoy, "Sevilla'ya bir teklif yaptığımız doğru değil. Resmi bir durum yok. Olabilir mi? Olabilir, ihtimal var. İyi bildiğimiz bir oyuncu. Önce durumuna bakmalıyız ve teknik direktörümüzün ne düşündüğünü, yönetimin ne düşüneceğini görmeliyiz. Kjaer, harika bir oyuncu olduğunu bizde oynarken kanıtladı" dedi.

BİR ACI HABER DE ŞÜKRÜ BİRAND'DAN

EFSANE futbolcusu Can Bartu'yu 11 Nisan'da, eski başkanlardan Metin Aşık'ı 30 Mayıs'ta, bir diğer eski yıldızı Şeref Has'ı 14 Haziran'da kaybeden Fenerbahçe camiası dün de Şükrü Birand'ın ölüm haberini aldı. 75 yaşındaki Birand, 23 Mart'ta kalp krizi geçirmiş ve kalbine iki stent takılmıştı. 1964-1974 yılları arasında giydiği sarı-lacivert formayla çıktığı 317 maçta 7 gol atan Şükrü Birand, 15 kez de A Milli Takım formasını giymişti. Birand için ilk tören bugün saat 14.30'da Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesislerinde yapılacak. Cenazesi de aynı gün Şakirin Cami'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Eski yıldız için Fenerbahçe'nin yanı sıra TFF ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da taziye mesajı yayınladı.