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'den son dakika transfer paylaşımı! Dikkat çeken 09.05 detayı…

Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonunda beklenen performansı gösteremeyen ’de yeni sezon için kadroda girilen revizyon hızla devam ediyor. Pek çok yeni ismi kadrosuna katmaya hazırlanan sarı-lacivertli takım resmi hesabında yaptığı son dakika transfer paylaşımıyla futbolseverleri derin düşüncelere saldı. Yapılan paylaşımdaki 19.05 detayı gözlerden kaçmazken herkes Fenerbahçe’den gelecek o son dakika açıklamasına kilitlenmiş durumda. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 29.6.2019 09:14 Güncelleme Tarihi: 29.6.2019 09:14
Fenerbahçe'den son dakika transfer paylaşımı! Dikkat çeken 09.05 detayı…

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon beklediği performansı bir türlü sergileyemeyen 'de yeni sezona hızlı başlangıç yapmak için güçlü oyuncu transferleriyle kadro revizyonu devam ediyor. Önümüzdeki sezon şampiyonluğu hedefleyen sarı-lacivertli takım, yeni transferler için kolları sıvamış halde. Fenerbahçe'nin resmi hesabında dün yaptığı son dakika paylaşımı futbolseverlerin kafasını allak bullak etti. Saat tam 19.05 te üzeriden yanızca alev emojisi bulunan tweet ne anlama geliyor? Bu tweet Fenerbahçe'nin yakın zamanda yapacağı transfer ile ilgili açıklamaya bir işaret mi? Gözler Fenerbahçe'den gelecek yanıta çevrildi. İşte detaylar…

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Fenerbahçe'den son dakika transfer paylaşımı! Dikkat çeken 09.05 detayı…
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