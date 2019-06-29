Fenerbahçe'den son dakika transfer paylaşımı! Dikkat çeken 09.05 detayı…

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon beklediği performansı bir türlü sergileyemeyen Fenerbahçe'de yeni sezona hızlı başlangıç yapmak için güçlü oyuncu transferleriyle kadro revizyonu devam ediyor. Önümüzdeki sezon şampiyonluğu hedefleyen sarı-lacivertli takım, yeni transferler için kolları sıvamış halde. Fenerbahçe'nin resmi twitter hesabında dün yaptığı son dakika paylaşımı futbolseverlerin kafasını allak bullak etti. Saat tam 19.05 te üzeriden yanızca alev emojisi bulunan tweet ne anlama geliyor? Bu tweet Fenerbahçe'nin yakın zamanda yapacağı transfer ile ilgili açıklamaya bir işaret mi? Gözler Fenerbahçe'den gelecek yanıta çevrildi. İşte detaylar…