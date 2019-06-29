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'dan savunmaya takviye:

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AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.6.2019 16:03
Manchester United'dan savunmaya takviye: Aaron Wan-Bissaka

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Crystal Palace'ta forma giyen İngiliz futbolcu Aaron Wan-Bissaka'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Wan-Bissaka'nın bonservisi konusunda Crystal Palace ile anlaşmaya varıldığı ve 21 yaşındaki oyuncu ile 5 yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Premier Lig'in gelecek vadeden sağ bekleri arasında yer alan Wan-Bissaka için Manchester United, Crystal Palace'a 55 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.

Crystal Palace'ın altyapısından yetişen Aaron Wan-Bissaka, geçen sezon takımıyla 39 maçta görev aldı.

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Manchester United'dan savunmaya takviye: Aaron Wan-Bissaka
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