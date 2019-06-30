Aykut Kocaman, Fatih Terim'den çok harcadı! İşte o liste

Kulüplerimiz transferde hareketlenirken SABAH bu alanda en bonkör teknik direktörleri araştırdı. Ligde son 10 yılda en fazla harcama yapan isim 108.7 milyon Euro ile Aykut Kocaman olurken, bu rakam toplam 35 futbolcu için verildi. Kocaman, bu süreçte 1'i lig şampiyonluğu olmak üzere 4 kupa aldı.

İkinci sırada yer alan Fatih Terim'in istediği 22 isim için 90,8 milyon Euro harcandı. Karşılığı ise 3'ü lig şampiyonluğu, 7 kupa oldu. Ersun Yanal'ın karnesinde de 28 isim için 65.8 milyon Euro yazıyor. Yanal bu süreçte tek kupasını F.Bahçe'yi şampiyon yaparak kazandı.

Kocaman aynı dönemde elinde bulunan oyuncuların satışından da takımları en çok gelir elde eden isim durumunda. Kocaman'ın yönetiminde ekipler, 51.7 milyon Euro oyuncu satışı geliri elde ederken, bu değer Fatih Terim ile 45.4 milyon Euro, Abdullah Avcı ile de 20.3 milyon Euro oldu. Ersun Yanal, satış geliri sıralamasında 18.4 milyon Euro ile 4. sırada bulunuyor.