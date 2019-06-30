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'da sürprizi

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden bir de teknik kadroya yaptı. Yeşil-siyahlılar, Teknik Direktör Yücel İldiz'in isteği ile teknik ekibe 'ı transfer etti.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.6.2019 12:48
Denizlispor'da Feyyaz Uçar sürprizi

Şu ana kadar Trabzonspor'dan Rodallega, Sivasspor'dan kaleci Tolgahan, Kayserispor'dan sağ bek Lopes ile stoper Sapunaru'yu renklerine dahil eden yeşil-siyahlılar, Teknik Direktör Yücel İldiz'in isteği ile teknik ekibe Feyyaz Uçar'ı getirdi.

Gürkan Aslan, Tolgay Sayın, kaleci antrenörü İsmail Güney gibi tecrübeli çalıştırıcıları ekibinde bulunduran İldiz'in baş yardımcı olarak Uçar'ı tercih ettiği ifade edildi. Denizlispor'un maçlarını çok yakından takip eden Feyyaz Uçar'ın ilk idmanda yer alacağı kaydedildi. Uçar'ın yanı sıra İldiz'in ekibine atletik performans geliştirme antrenörü Kortan Aktürk de katıldı. Feyyaz Uçar, kariyerinde Malatyaspor, Bandırmaspor, Mardinspor, Altay ve Karşıyaka'yı çalıştırmıştı.


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Denizlispor'da Feyyaz Uçar sürprizi
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