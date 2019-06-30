Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Fenerbahçe dünyaca ünlü ismi getirmeye hazırlanıyor

Geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan ve son haftalarda aldığı galibiyetlerle ligi 6. Sırada bitiren Fenerbahçe, bu sezon Avrupa'ya katılma hakkı kazanamadı. Ancak önümüzdeki sezona iyi bir giriş yapmak isteyen kanarya transferde işi sıkı tutuyor. En son 2013-2014 yılında şampiyonluk gören Fenerbahçe, bu sezon bu hasreti sonlandırmak istiyor. Güçlü bir kadro yapılanması yapmaya çalışan takım daha şimdiden Murat Sağlam ve Max Kruse transferlerini bitirdi. Son olarak ortaya atılan isim ise taraftarı oldukça heyecanlandıracak. Bernard Mensah ve Nikola Kalinic gibi isimler ile ilgilinen kanarya 10 numara mevkisi için o isimle anlaşmaya çok yakın! İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberleri…

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ! KANARYA DÜNYACA ÜNLÜ İSMİ GETİRMEYE HAZIRLANIYOR

Fenerbahçe transfer haberleriyle ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Kanarya dünyaca ünlü ismi bitirmeye çok yakın…