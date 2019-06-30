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! Fenerbahçe dünyaca ünlü ismi getirmeye hazırlanıyor

’de yaşanmaya devam ediyor. Transfer sezonuna hızlı giren sarı lacivertliler Murat Sağlam ve Max Kruse transferlerini bitirdi. Yeni sezona güçlü bir kadro ile giriş yapmak isteyen kanarya, 10’dan fazla oyuncusuna veda etmiş durumda. Farklı bir kadro yapılanmasına gidecek olan Fenerbahçe, dünyaca ünlü ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Bernard Mensah, Nikola Kalinic gibi isimler ile ilgilenen Fenerbahçe için son olarak bomba bir iddia ortaya atıldı. 10 numara mevkisi için o ismi gündemine alan kanarya transferi bitirmeye çok yakın. İşte son dakika

Giriş Tarihi: 30.6.2019 08:57
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Fenerbahçe dünyaca ünlü ismi getirmeye hazırlanıyor

Geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan ve son haftalarda aldığı galibiyetlerle ligi 6. Sırada bitiren , bu sezon Avrupa'ya katılma hakkı kazanamadı. Ancak önümüzdeki sezona iyi bir giriş yapmak isteyen kanarya transferde işi sıkı tutuyor. En son 2013-2014 yılında şampiyonluk gören Fenerbahçe, bu sezon bu hasreti sonlandırmak istiyor. Güçlü bir kadro yapılanması yapmaya çalışan takım daha şimdiden Murat Sağlam ve Max Kruse transferlerini bitirdi. Son olarak ortaya atılan isim ise taraftarı oldukça heyecanlandıracak. Bernard Mensah ve Nikola Kalinic gibi isimler ile ilgilinen kanarya 10 numara mevkisi için o isimle anlaşmaya çok yakın! İşte

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ! KANARYA DÜNYACA ÜNLÜ İSMİ GETİRMEYE HAZIRLANIYOR

Fenerbahçe transfer haberleriyle ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Kanarya dünyaca ünlü ismi bitirmeye çok yakın…

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Fenerbahçe dünyaca ünlü ismi getirmeye hazırlanıyor
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