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Stuttgart'ta forma giyen milli futbolcu , 04'e oldu. Genç stoper, Alman takımıyla 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Giriş Tarihi: 30.6.2019 15:11 Güncelleme Tarihi: 30.6.2019 15:52
Son dakika: Ozan Kabak Schalke'de

Alman Kulübü Schalke 04, Ozan Kabak transferini sosyal medya üzerinden, "Schalke 04'e hoşgeldin Ozan! Bize geldiğin için çok mutluyuz!" mesajıyla duyurdu.

Milli oyuncu Ozan Kabak, Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'e transfer oldu. Geçtiğimiz sezon devre arasında Galatasaray'dan Stuttgart'a 11 milyon euro bedelle transfer olan genç oyuncu, Schalke 04 ile anlaştı. Schalke 04 Kulübü, Ozan Kabak transferini sosyal medya üzerinden, "Schalke 04'e hoşgeldin Ozan! Bize geldiğin için çok mutluyuz!" mesajıyla duyurdu.

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Son dakika: Ozan Kabak Schalke'de
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