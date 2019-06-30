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TBMM Futbol Takımı şampiyon oldu

Romanya'da düzenlenen Parlamenterler Futbol Turnuvası'nda, (TBMM) Futbol Takımı şampiyon oldu.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.6.2019 18:59 Güncelleme Tarihi: 30.6.2019 19:01
TBMM Futbol Takımı şampiyon oldu

Antrenörlüğünü milli futbolcu ve MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın yaptığı, AK Parti'den Fatih Şahin, Mustafa Köse, Mustafa Açıkgöz, Osman Ören, Ahmet Salih Dal, Uğur Aydemir, İbrahim Halil Yıldız, Fehmi Küpçü, Bayram Özçelik, Hacı Turan, CHP'den ise Ahmet Kaya'nın oynadığı TBMM Futbol Takımı, finalde Romanya Parlamentosu Futbol Takımı ile oynadığı maçtan 2-1 galip ayrılarak şampiyon oldu.

Takım kaptanı ve AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi, Romanya Temsilciler Meclisi, Romanya Senatosu ve İtalya Parlamentosu futbol takımlarının katılımı ile Romanya'da düzenlenen turnuvada iki maçımızı da kazanarak, şampiyon olmanın ve parlamentomuzu temsil etmenin gururunu yaşıyoruz."

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TBMM Futbol Takımı şampiyon oldu
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