Trabzonspor, John Mikel Obi transferini resmen açıkladı

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle:

"Serbest statüde bulunan, Nijerya Milli Takımının kaptanı, Profesyonel Futbolcu John Mikel Obi ile kulübümüze transferi konusunda bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2019-20 sezonu için 1.500.000.-EUR garanti ücret,

2020-21 sezonu için 1.500.000.-EUR garanti ücret,

2021-22 opsiyon sezonu için 1.500.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

2019-20 ve 2020-21 sezonlarında oynanacak Süper Lig maçlarının %70 inde en az 45 dakika oynaması halinde opsiyon şartı gerçekleşmiş olacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."