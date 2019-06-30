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, transferini resmen açıkladı

Kulübü, Nijeryalı yıldız ile 2+1 yıllığına anlaşma sağlandığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 1.7.2019 02:03 Güncelleme Tarihi: 1.7.2019 02:04
Trabzonspor, John Mikel Obi transferini resmen açıkladı

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle:

"Serbest statüde bulunan, Nijerya Milli Takımının kaptanı, Profesyonel Futbolcu John Mikel Obi ile kulübümüze transferi konusunda bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2019-20 sezonu için 1.500.000.-EUR garanti ücret,
2020-21 sezonu için 1.500.000.-EUR garanti ücret,
2021-22 opsiyon sezonu için 1.500.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
2019-20 ve 2020-21 sezonlarında oynanacak Süper Lig maçlarının %70 inde en az 45 dakika oynaması halinde opsiyon şartı gerçekleşmiş olacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla."

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Trabzonspor, John Mikel Obi transferini resmen açıkladı
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